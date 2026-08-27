Barış Alper Yılmaz'a dev talip! - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz'a dev talip!

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Bundesliga devi Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi. Alman ekibinin milli oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Süper Lig devi Galatasaray’da sergilediği joker performans ve yükselen formuyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için dev bir iddia ortaya atıldı. 

DORTMUND'DAN BARIŞ ALPER'E KANCA

Alman basınındaki iddialara göre; Bundesliga devi Borussia Dortmund’un, milli futbolcuyu kadrosuna katmak adına harekete geçtiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'a dev talip!

ALMAN EKİBİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı forma altında hem Süper Lig’de hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği hırslı futbolla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncu için Dortmund yönetiminin çok istekli olduğu belirtildi. Alman temsilcisinin, joker özelliğiyle hücumun her iki kanadında ve bek pozisyonunda görev yapabilen milli yıldız için kısa süre içerisinde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz'a dev talip!

GALATASARAY'IN YANITI MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun takımdaki kritik rolü nedeniyle gelen teklifler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz'a dev talip!

Barış Alper Yılmaz, Borussia Dortmund, Galatasaray, Bundesliga, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz'a dev talip! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Ya he aynen yine yazıp çizerler okunmak için yok gs devasa rakamı reddetti diye rakama bakıyorsun 45 milyon euro topçuya bakıyorsun barış. Akıl var mantık var buna 5-10 bile anca verilir kim ne yapsın bunu defans desen defans değil hücum oyuncusu desen ne ortası var ne şutu adam akıllı ama 45 milyon euro bile az tabi yersen 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Turgut Özmüş Mehmet Turgut Özmüş:
    Bir sporcuya transfer teklifi yapıldığında ve oyuncu'da bunu kabul ederse gitmeli,takımda tutmaya çalışırsanız eskisi gibi verimli olmaz. 1 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    alıcı Türkçe bilmiyordur inşallah :))) 0 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Her gün bir takıma gidiyor 0 0 Yanıtla
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