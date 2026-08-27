Nepal’de Sel Felaketi: 359 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal’de Sel Felaketi: 359 Ölü

Nepal’de Sel Felaketi: 359 Ölü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal-Chin sınırında meydana gelen selde ölü sayısı 359'a yükseldi, 910 kişi kayıp.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 359'a yükseldiği bildirildi. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada ise toplamda 910 kişinin kayıp durumda olduğu ve kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. Bu sayıya 517 yabancı uyruklu turist, Nepal ordusundan 44 kişi, Nepal polisinden 28 memurun dahil olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusundan 2 bin askeri personel ve 3 bin 318 polis memurunun da katılımıyla sürüyor.

Başbakan afet bölgesini inceledi

Nepal Başbakanı Balendra Shah, Nuwakot bölgesindeki Bidur ve çevresindeki yerleşim yerleri de dahil olmak üzere sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden bazılarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililer, güvenlik güçleri ve topluluk temsilcileriyle bir araya gelerek hasarın boyutunu değerlendirdi ve müdahale çalışmalarını görüştü. Başbakan Shah'ın yetkililere selden etkilenen ailelere acil destek sağlanması, kapalı yolların yeniden açılması ve hasar gören altyapının mümkün olan en kısa sürede onarılması talimatını verdiği bildirildi. Shah, yerleşim yerlerini inceledikten sonra başkent Katmandu'ya döndü. Shah, Bidur bölgesinde yaptığı incelemeden sonra Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu Ofisi'nde üst düzey bir toplantı düzenledi. Shah, selden etkilenen bölgelerde kurtarma operasyonlarının hızlandırılması, yaralılara ücretsiz ve etkili tedavi sağlanması, yerinden edilmiş ailelere derhal yardım malzemeleri ulaştırılması konusunda talimatlar verdi. Shah özellikle yerinden edilmiş kişiler için kurulan yardım kamplarının düzenli ve temiz olması gerektiğini vurgularken, kamplarda kadınlara, çocuklara ve yaşlılara gereken önceliğin gösterilmesini istedi.

"Felakete deprem değil, buzul çökmesi yol açtı"

ABD Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada selin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle meydana geldiği ve bu durumun da "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de 3 can kaybı, 558 kayıp

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişi kayboldu.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, 3. Sayfa, Nepal, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal’de Sel Felaketi: 359 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bakan Fidan’dan YPG’nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Manisa’da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Coventry City’de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba Bakın neye benzettiler Coventry City'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler

15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:33
BBP lideri Destici’yi küplere bindiren görüntü: DEM’li olduğu için...
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 16:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nepal’de Sel Felaketi: 359 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement