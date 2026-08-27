İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ın, Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye ekonomisini takip eden isimlerden olan Timothy Ash hakkında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı özel bir finans toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin detayları resmi bildiriyle kamuoyuna duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.