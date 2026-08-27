İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum’da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ın, Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye ekonomisini takip eden isimlerden olan Timothy Ash hakkında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı özel bir finans toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin detayları resmi bildiriyle kamuoyuna duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Ekonomi, Sözler, Finans, Gündem, Bodrum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:58
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:23:07. #7.12#
SON DAKİKA: İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement