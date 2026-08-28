CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı - Son Dakika
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CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, Moskova ziyaretinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin iddialara yer verildi.

"UKRAYNA İLE ANLAŞMAYA TEŞVİK İÇİN MOSKOVA'YA GİTTİ"

Haberde, Ratcliffe'in, "Rusları, askeri ve ekonomik durumları daha da kötüleşmeden önce (Ukrayna ile) bir anlaşmaya varmaya teşvik etmek için" Moskova'ya gittiği iddia edildi.

Ratcliffe'in söz konusu mesajı FSB Müdürü Bortnikov'a ilettiği aktarılan haberde, CIA Direktörü'nün Rusya'nın savaşa devam etmeyi seçmesi halinde Rus tarafına bu durumun olası sonuçlarına ilişkin "bir tehditte bulunmadığı" savunuldu.

MÜZAKERELERİ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ

Haberde, Ratcliffe'in mesajının, ABD'nin Rusya veya Ukrayna'ya yönelik politikasında herhangi bir değişikliğe işaret edip etmediğinin net olmadığı değerlendirmesine yer verilerek, bu ziyaretin, Rusya ile Ukrayna arasında "tıkanmış müzakereleri" canlandırma girişimi olduğu yorumu yapıldı.

"CİDDİ MÜZAKERELERİN ZAMANI GELDİ"

Haberde ayrıca, Ratcliffe'in, Rusya'nın "(Ukrayna ile savaşında) askeri ve ekonomik açıdan kötü durumda olduğunu" öne sürdüğü ve bu nedenle Bortnikov'a Moskova'nın savaşı sona erdirmek için ciddi müzakerelere girmesinin zamanının geldiğine inandığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    bizde bunu yedik :) Rusya’nun ekonomi ve asleri olarak zayıflaması 1 asırlık rüyanızdır. Rusya bölgede olmasaydı kan kustururdunuz. amarikanın nasıl bi vahsete sahip olduğunu az bir parça tarih okuyan herkes bilir. 1 0 Yanıtla
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