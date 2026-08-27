Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi

Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de evinin bahçesine giren anne sokak köpeğini yaralayıp yavrusunu tüfekle öldüren Y.I., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani, hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, şüpheliye "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamasıyla ev hapsi verdi.

Eskişehir Tepebaşı'nda evinin bahçesine giren sokak köpeğini yaralayıp yavrusunu tüfekle öldüren Y.I., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen cani, sevk edildiği hakimlikçe "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

ANNE KÖPEĞİ YARALAYIP YAVRUSUNU ÖLDÜRDÜ

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.I. isimli bir şahıs, evinin bahçesine giren ve anne olduğu bilinen sokak köpeğini tüfekle yaralayıp, yavrusunu da aynı tüfekle ateş ederek öldürdü. 

Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi

KOMŞULARI EMNİYETE BİLDİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.I.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. isimli şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli hakkında, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Eskişehir, Ev hapsi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Sakarya’da silah sevkiyatına operasyon: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Sakarya’da silah sevkiyatına operasyon: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Almanya’da alarm: Uçakla gelen sivrisinek 2 kişinin ölümüne yol açtı Almanya’da alarm: Uçakla gelen sivrisinek 2 kişinin ölümüne yol açtı
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Aksaray’da araçta mahsur kalan yaşlı kadın 1,5 saat sonra kurtarıldı Aksaray’da araçta mahsur kalan yaşlı kadın 1,5 saat sonra kurtarıldı

16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:33
Barcelona’ya imzayı atan Livakovic’in mutluluğu gözlerinden okundu
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 17:07:32. #7.12#
SON DAKİKA: Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement