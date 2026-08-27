Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi

Eskişehir Tepebaşı'nda evinin bahçesine giren sokak köpeğini yaralayıp yavrusunu tüfekle öldüren Y.I., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen cani, sevk edildiği hakimlikçe "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

ANNE KÖPEĞİ YARALAYIP YAVRUSUNU ÖLDÜRDÜ

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.I. isimli bir şahıs, evinin bahçesine giren ve anne olduğu bilinen sokak köpeğini tüfekle yaralayıp, yavrusunu da aynı tüfekle ateş ederek öldürdü.

KOMŞULARI EMNİYETE BİLDİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.I.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. isimli şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli hakkında, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol kararı verildi.