Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz - Son Dakika
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Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık Ukrayna içinde ve dışında bulunan İngiliz askeri tesisleri ile teçhizatının hedef alınabileceğini söyledi. İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşın doğrudan tarafı olduğunu savunan Zaharova, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması halinde ise bu birliklerin "meşru askeri hedef" haline geleceğini belirtti.

Rusya'dan İngiltere'ye gerilimi daha da artırabilecek sert bir mesaj geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğini hedef aldı.

Zaharova, Ukrayna ordusunun İngiliz silahlarıyla Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, buna karşılık İngiliz askeri tesislerinin hedef alınabileceğini söyledi.

Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

"İNGİLİZ ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALINABİLİR"

İngiltere'nin 2023'ten itibaren Ukrayna'ya Storm Shadow seyir füzeleri gönderdiğini hatırlatan Zaharova, Londra'nın bu füzelerin üretimi için gerekli bilgileri Kiev'e sağlamayı planladığını söyledi. 

Zaharova, Ukrayna ordusunun söz konusu silahlarla Rus topraklarını hedef aldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlenen saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı hedef alınabilir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "Ülkemizin sivil halkına karşı savaş suçu işleyenler, uygun şekilde cezalandırılacak" dedi.

FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'YI SUÇLADI

Zaharova açıklamalarında yalnızca İngiltere'yi değil, Fransa ve Almanya'yı da hedef aldı.

Üç ülkenin Ukrayna konusunda gerilimi körüklediğini savunan Zaharova, Paris ve Londra'nın Kiev'e askeri sistemler sağlayarak Rusya'ya yönelik saldırılardaki sorumluluklarından kaçamayacağını ileri sürdü.

"Paris, Londra, Berlin ve diğer ülkeler, terör saldırılarından doğrudan sorumlu" ifadelerini kullanan Zaharova, İngiltere'ye Rusya'ya karşı izlediği politikadan vazgeçme çağrısında bulundu.

NATO ASKERLERİ İÇİN DE SERT UYARI

Rusya'dan bir başka dikkat çeken mesaj da NATO askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimaline ilişkin geldi.

Zaharova, yabancı birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Moskova açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu birlikler meşru askeri hedef haline gelecek" dedi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB'A TEPKİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik İHA saldırılarının Moskova açısından savaşın maliyetini artırdığı ve desteklenmesi gerektiği yönündeki sözleri de Zaharova'nın gündemindeydi.

Zaharova, "Eğer Stubb, sivil unsurlara ve sivillere yönelik saldırıları haklı görüyorsa o, terörist" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Güvenlik, Almanya, Cinayet, Fransa, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz - Son Dakika

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