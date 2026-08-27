Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

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Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Ernest Poku sağlık kontrollerinden geçti. Beşiktaş da 22 yaşındaki futbolcunun kontrollerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI

Hücum hattının sağ kanadında görev yapan Poku, 2025-26 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıktı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 10 asist üreterek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: İHA

Leverkusen, Beşiktaş, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı - Son Dakika

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