Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Ernest Poku sağlık kontrollerinden geçti. Beşiktaş da 22 yaşındaki futbolcunun kontrollerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI

Hücum hattının sağ kanadında görev yapan Poku, 2025-26 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıktı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 10 asist üreterek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.