Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü - Son Dakika
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Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü

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Nepal'de üç gündür süren sel ve heyelan felaketinde can kaybı 475'e yükselirken, 1300'den fazla kişi kayıp. İçinde 3 kişilik ailenin bulunduğu bir evin sel sularının ortasında kaldığı anlar felaketin vahametini gözler önüne sererken, Tibet sınırındaki barajın patlaması üzerine çalışmalara ara verilerek halka "Yüksek yerlere kaçın" uyarısı yapıldı.

Nepal’de üç gündür etkisini sürdüren sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükselirken, Tibet sınırındaki barajın patlamasıyla felaketin boyutu yeni bir aşamaya taşındı.

CAN PAZARI KAMERADA

Bölgeden ulaşan en çarpıcı görüntüde, coşkun sel sularının tam ortasında kalan iki katlı bir müstakil ev yer aldı. Evin çatısında ve pencerelerinde mahsur kalan vatandaşların yardım beklediği anlar saniye saniye kaydedildi. Saniyeler içinde metrelerce yükselen çamurlu suların evi yutma noktasına geldiği anlar, bölgedeki can pazarını acı bir şekilde belgeledi.

"YÜKSEKLERE KAÇIN!" UYARISI

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ara verildi. Güvenlik güçleri ve yardım ekipleri teyakkuza geçirilirken, nehir yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara "Vakit kaybetmeden yüksek yerlere çıkın" çağrısı yapıldı.

UZAK BÖLGELERE ULAŞMAK HAFTALAR SÜREBİLİR

Nepal Başbakanı Balendra Şah, 13 binden fazla güvenlik personelinin sahada olduğunu ve helikopterlerle 573 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ancak çöken köprüler, kapanan yollar ve kesilen iletişim hatları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Afet uzmanları, dağlık coğrafyadaki altyapı çöküşü nedeniyle helikopterlerin ulaşamadığı uzak köy ve kasabalara yardım ulaştırılmasının günler, hatta haftalar alabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Güncel, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Haritadan silinmiş işte haber niteliği yok 1 3 Yanıtla
    Ferhat Delioğlan Ferhat Delioğlan:
    neyin haber niteliği var sana göre. Bizim depremlerde de aynı şeyi düşünüyor musun? 4 0
  • gundenimdat@gmail.com [email protected]:
    Allah çoook sabreder. nepalın kırsal ve dağlık kesiminde insanlar açlıktan önüne çıkan herşeyi yiyiyorlardı kimse duymuyordu gürmüyordu .?? unarım şimdi anlamışlar dır zorluğunu ne demek olduğunu??? 2 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Aynı zelzele,deprem gibi, yapacak bir şey yok!!Sadece dua etmek gerekiyor!! 0 0 Yanıtla
  • Abdusamet Sadık Abdusamet Sadık:
    Yine işin içinde cin var bilerek yapılan bı şey bu patlayan baraj Çin'e ait 0 0 Yanıtla
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