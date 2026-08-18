Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt adliyeye sevk edildi.

Ankara'da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi üzerinden çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı satışının yapıldığı ve bazı sevkiyatlarda Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt adına TBMM’de kayıtlı aracın kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyaya giren MASAK raporunda ise Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki dikkat çekici para hareketleri yer aldı.

RED GYM ÜZERİNDEN KAYIT DIŞI SATIŞ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara’da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Dosyadaki iddialara göre Alptürk Enginyurt’un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı, Mehmet Sedat Erge’nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev yaptığı değerlendirildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı da ileri sürüldü.

Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi

MASAK RAPORUNDA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporu oldu.

Raporda, Alptürk Enginyurt’un banka hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Buna göre hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışları 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL seviyesindeyken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL’ye ulaştı.

MASAK incelemesinde Alptürk Enginyurt’un en yüksek tutarlı para transferlerinin ise babası Cemal Enginyurt ile gerçekleştiği belirtildi.

Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi

BABA-OĞUL ARASINDA 18,9 MİLYON TL'LİK HAREKET

Rapora göre Alptürk Enginyurt ile Cemal Enginyurt arasındaki para transferlerinin toplamı 18 milyon 966 bin 960 TL olarak kayda geçti.

Bunun yanı sıra Alptürk Enginyurt’un hesaplarında Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL, Muhammed Kürşat Şahin ile ise 2 milyon 21 bin 100 TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Dosyaya yansıyan ayrıntılı banka hareketlerine göre Alptürk Enginyurt’un hesaplarına toplam 20 milyon 616 bin TL para girişi, hesaplarından ise 23 milyon 320 bin TL para çıkışı gerçekleşti. Hesaplara ayrıca 3 milyon 789 bin TL nakit para yatırıldığı, 1 milyon 113 bin TL nakit çekildiği belirtildi.

Cemal Enginyurt ile oğlu arasındaki para trafiğinin ayrıntısında ise Alptürk Enginyurt’un babasına 10 milyon 700 bin TL gönderdiği, Cemal Enginyurt’tan ise 8 milyon 200 bin TL aldığı bilgisi yer aldı.

Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi

SİYASİ ÇEVREDEN İSİMLERLE DE PARA HAREKETLERİ

MASAK verilerinde Alptürk Enginyurt’un para transferlerinin yalnızca babasıyla sınırlı olmadığı da görüldü.

Dosyaya göre Cemal Enginyurt’un danışmanı olarak belirtilen Ali Şenyurt’tan 522 bin TL Alptürk Enginyurt’un hesabına gelirken, Enginyurt’tan Şenyurt’a 20 bin TL gönderildi.

Bir diğer danışman olarak belirtilen Serdar Şahin’den 521 bin TL gelirken, Şahin’e 185 bin TL aktarım yapıldı. DP Genel Başkan Danışmanı olarak belirtilen Erkin Delikanlı’dan ise 100 bin TL para transferi gerçekleşti.

Muhammed Kürşat Şahin ile yapılan para hareketlerinde de dikkat çekici rakamlar yer aldı. Alptürk Enginyurt’un Şahin’e 1 milyon 400 bin TL gönderdiği, Şahin’den ise 587 bin TL aldığı belirtildi.

AYNI ŞİRKETE ORTAK OLDULAR

Dosyada Alptürk Enginyurt ile Muhammed Kürşat Şahin arasındaki ilişkinin para transferleriyle sınırlı olmadığı bilgisi de yer aldı.

İki ismin 2023 yılında ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık isimli şirkete aynı tarihte 625’er bin TL sermayeyle ortak oldukları, yaklaşık 6 ay sonra ise hisselerini Murat Ertaş’a devrederek şirketten ayrıldıkları kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltına alınan Alptürk Enginyurt ile Mehmet Sedat Erge’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmanın diğer şüpheliler ve dosyaya giren mali hareketler yönünden sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Enginyurt, Milletvekili, Yeni Parti, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cemal Enginyurt Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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