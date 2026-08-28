Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti
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Uganda'da henüz üç yaşındayken geleneksel Tooro Krallığı'nın tahtına geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 'dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı' olan Kral 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesi Uganda'nın batısında yer alan geleneksel Tooro Krallığı'nın lideri Kral 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 34 yaşında vefat etti.

ÜÇ YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

Babasının ölümünün ardından 1995 yılında henüz üç yaşındayken tahta çıkan ve dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını alan Kral Oyo'nun ölümü, Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından duyuruldu.

Krallık yetkilileri kesin ölüm nedenini açıklamazken, yerel basında yer alan bilgilere göre genç kralın ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi gördüğü belirtildi.

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

31 YILLIK HÜKÜMDARLIK

Kral Oyo, 19. yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olarak 2 milyondan fazla insanın kültürel liderliğini üstlendi. Henüz çocuk yaşta tahta geçtiği için 18 yaşına gelene kadar krallığı ana kraliçenin de aralarında bulunduğu bir naiplik konseyi yönetti.

Reşit olmasının ardından resmi taç giyme töreniyle görevine tam yetkiyle devam eden kral, gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre koruma ve HIV farkındalığı gibi sosyal projelere verdiği destekle halkının takdirini kazandı.

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

KÜLTÜREL MİRAS VE YENİ VELİAHT

Seçimle yönetilen cumhuriyet yapısına sahip Uganda'da siyasi yetkisi bulunmayan ancak güçlü bir kültürel etkiyi elinde tutan geleneksel krallıklar, halk nezdinde büyük bir saygı görüyor.

Kral Oyo'nun resmi bir evliliği bulunmasa da Başbakan Akiiki tahtın sürekliliğinin güvence altında olduğunu bildirdi.

Kralın ardında bir veliaht prens bıraktığı, yeni liderin kimliğinin krallık geleneklerine uygun olarak ilerleyen günlerde resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

“DÜNYANIN EN GENÇ HÜKÜM SÜREN HÜKÜMDARI” UNVANININ SAHİBİYDİ

Öte yandan üç yaşında tahta çıkan Kral Oyo, dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi başarmıştı. 

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uganda Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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