Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar
Manchester United, sözleşmesini uzatmak istediği Bruno Fernandes'e mevcut yıllık maaşından 500 bin Euro fazla bir maaş teklif etti. ismi Galatasaray'la da anılan Bruno Fernandes, bu teklifi yeterli bulmadı ve geri çevirdi. Bruno Fernandes'in takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
Manchester United'ın kaptanı ve saha içindeki lideri Bruno Fernandes, İngiliz deviyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı.
MANCHESTER UNITED'I REDDETTİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; 31 yaşındaki Portekizli yıldız, kulübün kendisine sunduğu yeni teklifi yetersiz bularak masadan kalktı. Manchester United yönetimi, tecrübeli futbolcuya mevcut yıllık maaşının 500 bin Euro fazlasını içeren yeni bir kontrat teklif etti. Ancak yıldız oyuncunun bu artışı beklentilerinin çok altında bulduğu ve öneriyi doğrudan reddettiği kaydedildi.
TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Haberin devamında, ismi Galatasaray'la da anılan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.
İNGİLİZ EKİBİNDE MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER
2020 yılından bu yana Manchester United forması giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinin başında gelen Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar ile toplamda 327 resmi maça çıkarak 107 gol ve 108 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.
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