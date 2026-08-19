Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı

Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerindeki gecikmeleri önlemek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını bildirdi. Çalışmaların hâkimlik teminatı ve mahkeme bağımsızlığı esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerindeki gecikmeleri önlemek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını bildirdi. Çalışmaların hâkimlik teminatı ve mahkeme bağımsızlığı esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

HEDEF NE?

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminde hızı ve verimliliği artırmaya yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 4. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları"nın çalışma usul ve esaslarını belirleyen yeni rehber resmen yürürlüğe girdi. Doğrudan hâkim ve savcıların işleyişini ilgilendiren düzenlemeyle, yargı teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yeni rehber doğrultusunda faaliyete geçecek bürolar; davanın uzama nedenlerini henüz ilk aşamada tespit etmek, hedef süre uygulamasını izlemek ve idari aksaklıklara yerinde müdahale etmek gibi kritik görevler üstlenecek. 

Ayrıca "Alo Adalet 135" hattı üzerinden gelen başvurular da bu bürolar aracılığıyla takibe alınacak. Tüm bu süreçlerin, yargı bağımsızlığı ilkelerine gölge düşürmeden ve yargısal kararlara müdahale edilmeksizin yürütüleceği kaydedildi.

BU BÜROLAR NE YAPACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Hakim ve Savcılar Kurulumuz tarafından 4. Yargı Reformu Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi' yayımlandı.

Bu bürolarımızla;

• Uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek,

• Hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek,

• İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek,

• Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek,

• Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.

Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hâkimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz.

Teknolojinin imkânlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız.

Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'ne buradanulaşabilirsiniz.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Mahkeme, Gürlek, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    adalet yoksa ne fayda 4 1 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    adalet olmayan yerde adalet bakanımız var 3 1 Yanıtla
  • ümit Baykal ümit Baykal:
    istinaf davalarınada bir öözüm bulsanız 2 yıldan aşağı dosyanın yüzüne bile bakılmıyor 1 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    Büyükçekmece adliyesinin çokta umrunda.. bazı svcılıklarda 2-3 senelik hiç bakılmamış dosyalar var.. adam yanlışlıkla şüpheli olmuş, dosyadan beraat edecek ama savcı bey bi türlü vakit bulamamış.. ne hikmetse.. 0 1 Yanıtla
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