Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 4 kuzenin içinde bulunduğu otomobil, Arat Dağı mevkiinde karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kuzenlerden 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen trafik kazasında hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
KAFA KAFAYA FACİA
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik’ten kiraladıkları otomobil ile Şanlıurfa’ya gezmeye gitmek için yola çıktı. Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.’nın kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.
3 KUZEN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenler hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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