Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

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Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 4 kuzenin içinde bulunduğu otomobil, Arat Dağı mevkiinde karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kuzenlerden 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen trafik kazasında hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA FACİA

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik’ten kiraladıkları otomobil ile Şanlıurfa’ya gezmeye gitmek için yola çıktı. Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.’nın kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

3 KUZEN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenler hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Acil Durum, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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