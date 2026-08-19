İsmail Kartal\'ın Asensio hamlesi olay oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, turun düğümü Fransa'da oynanacak rövanşa kaldı.

Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihlerinden biri dikkat çekti. İspanyol yıldız Marco Asensio mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

TRİBÜNLER ASENSIO'YU İSTEDİ

Maç devam ederken Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun oyuna dahil edilmesi için uzun süre tezahüratta bulundu. Tribünlerden İspanyol futbolcu için yükselen sesler karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

TEZAHÜRATLARIN ARDINDAN OYUNA GİRDİ

Teknik Direktör İsmail Kartal, tribünlerin Asensio için yaptığı tezahüratların ardından değişiklik kararı verdi. Kartal, karşılaşmanın 73. dakikasında Anderson Talisca'yı kenara alarak Marco Asensio'yu sahaya sürdü.

İsmail Kartal'ın bu değişikliği taraftarların uzun süren tezahüratlarının ardından yapması da dikkatlerden kaçmadı. Asensio'nun oyuna girdiği sırada tribünlerden yıldız futbolcuya büyük destek geldi.

Fenerbahçe, Lyon karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Fransa'daki rövanşta tur arayacak.