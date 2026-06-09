Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu - Son Dakika
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Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
09.06.2026 14:58
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İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubunun eski üyesi Aynur Kanbur cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli Bülent Gündüz'ün cinayeti itiraf ettiği, ifadesinde "Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu" dediği öğrenildi. Gündüz'ün cinayetten sonra soğukkanlılıkta işine devam ettiği ve mesaisini sürdürdüğü de ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kanbur (49) cinayetinde 10 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faili meçhul olarak kalan dosyanın yeniden açılmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

"DANSÖZLÜK YAPMASI GURURUMA DOKUNUYORDU"

Polisteki ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtilen Bülent Gündüz'ün, Aynur Kanbur ile uzaktan akraba olduklarını söylediği ve cinayeti işleme gerekçesini, "Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu" sözleriyle açıkladığı öne sürüldü.

Şüphelinin, olayda kullandığı silahı cinayetin ardından İstanbul Boğazı'na attığını söylediği de öğrenildi.

Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORDUM"

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Gündüz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığında, "Siz beni yakalamasaydınız ben teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Çocuklarımın büyümesini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin, cinayeti kimsenin yönlendirmesi olmadan tek başına planladığını öne sürdüğü belirtildi.

CİNAYETTEN SONRA İŞİNE DEVAM ETMİŞ

Pastacılık yaptığı belirlenen Bülent Gündüz'ün, cinayetin ardından günlük yaşamına devam ettiği ve çalıştığı iş yerine giderek mesaisini sürdürdüğü öğrenildi.

Polis kayıtlarında daha önce yaralama suçundan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

DİĞER ŞÜPHELİLER AZMETTİRİCİ OLDUKLARI İDDASINI KABUL ETMEDİLER

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur’un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili "ek gözetim izni" alındığını belirtildi. 

Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yıllar sonra yapılan HTS, baz istasyonu ve İstanbulkart analizleri sonucu cinayetin şüphelilerine ulaşıldı. Operasyon kapsamında Bülent Gündüz ile birlikte azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar da gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, İstanbul, Gözaltı, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    zaman aşımı yokmu kadının yuzu zaten gorunmuyor nıye zoruna gıtmıs kı bıde idam neden yok kım nıye kaldırdı 0 0 Yanıtla
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