Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kanbur (49) cinayetinde 10 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faili meçhul olarak kalan dosyanın yeniden açılmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"DANSÖZLÜK YAPMASI GURURUMA DOKUNUYORDU"

Polisteki ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtilen Bülent Gündüz'ün, Aynur Kanbur ile uzaktan akraba olduklarını söylediği ve cinayeti işleme gerekçesini, "Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu" sözleriyle açıkladığı öne sürüldü.

Şüphelinin, olayda kullandığı silahı cinayetin ardından İstanbul Boğazı'na attığını söylediği de öğrenildi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORDUM"

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Gündüz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığında, "Siz beni yakalamasaydınız ben teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Çocuklarımın büyümesini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin, cinayeti kimsenin yönlendirmesi olmadan tek başına planladığını öne sürdüğü belirtildi.

CİNAYETTEN SONRA İŞİNE DEVAM ETMİŞ

Pastacılık yaptığı belirlenen Bülent Gündüz'ün, cinayetin ardından günlük yaşamına devam ettiği ve çalıştığı iş yerine giderek mesaisini sürdürdüğü öğrenildi.

Polis kayıtlarında daha önce yaralama suçundan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER AZMETTİRİCİ OLDUKLARI İDDASINI KABUL ETMEDİLER

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur’un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili "ek gözetim izni" alındığını belirtildi.

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yıllar sonra yapılan HTS, baz istasyonu ve İstanbulkart analizleri sonucu cinayetin şüphelilerine ulaşıldı. Operasyon kapsamında Bülent Gündüz ile birlikte azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar da gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.