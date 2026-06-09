Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı - Son Dakika
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Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

09.06.2026 15:08
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan, "kuş cenneti" olarak da bilinen Cil Gölü, karlı zirvesiyle göğe yükselen Süphan Dağı ile birleşerek doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal sit alanı ilan edilen bölge, özellikle doğa fotoğrafçılarının yeni gözdesi haline geldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Cil Gölü ile Süphan Dağı, doğanın tüm renklerini bir araya getiriyor. Karlı zirvesi eksik olmayan heybetli Süphan Dağı'nın hemen eteklerinde yer alan Cil Gölü, hem manzarası hem de barındırdığı ekosistemle bölgenin en önemli doğal mirasları arasında başı çekiyor.

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK NOKTASI

Halk arasında "Kuş Cenneti" olarak adlandırılan ve havzası onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Cil Gölü, özellikle göç mevsimlerinde adeta canlanıyor.

Burası <a class='keyword-sd' href='/norvec/' title='Norveç'>Norveç</a> değil <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Göçmen kuşların en önemli mola ve üreme alanlarından biri olan göl havzası; masmavi suları, yemyeşil sazlıkları ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotalarından biri olmuş durumda.

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

KORUMA ALTINDA

Bölgenin sahip olduğu bu eşsiz biyoçeşitlilik, devlet tarafından da koruma altında tutuluyor. Cil Gölü, 2019 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen "doğal sit alanı" ilan edildi. Göl, sadece kuşlar için değil, havzadaki geniş biyoçeşitlilik açısından da kritik bir doğal yaşam alanı sunuyor.

Havadan çekilen görüntülerde, gölün masmavi yüzeyinin çevresindeki yeşil dokuyla ve heybetli Süphan Dağı'nın beyaz zirvesiyle oluşturduğu kontrast, kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı - Son Dakika

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