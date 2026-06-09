Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Cil Gölü ile Süphan Dağı, doğanın tüm renklerini bir araya getiriyor. Karlı zirvesi eksik olmayan heybetli Süphan Dağı'nın hemen eteklerinde yer alan Cil Gölü, hem manzarası hem de barındırdığı ekosistemle bölgenin en önemli doğal mirasları arasında başı çekiyor.

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK NOKTASI

Halk arasında "Kuş Cenneti" olarak adlandırılan ve havzası onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Cil Gölü, özellikle göç mevsimlerinde adeta canlanıyor.

Göçmen kuşların en önemli mola ve üreme alanlarından biri olan göl havzası; masmavi suları, yemyeşil sazlıkları ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotalarından biri olmuş durumda.

KORUMA ALTINDA

Bölgenin sahip olduğu bu eşsiz biyoçeşitlilik, devlet tarafından da koruma altında tutuluyor. Cil Gölü, 2019 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen "doğal sit alanı" ilan edildi. Göl, sadece kuşlar için değil, havzadaki geniş biyoçeşitlilik açısından da kritik bir doğal yaşam alanı sunuyor.

Havadan çekilen görüntülerde, gölün masmavi yüzeyinin çevresindeki yeşil dokuyla ve heybetli Süphan Dağı'nın beyaz zirvesiyle oluşturduğu kontrast, kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.