Zayn'ın helikopter planı suya düştü - Son Dakika
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Zayn'ın helikopter planı suya düştü

15.06.2026 12:58
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Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn, Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla gösteri yaparken helikopterin altından geçmek isterken dengesini kaybedip suya düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kullandığı araçlarla adından sıkça söz ettiren Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Sakarya'da Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla yaptığı gösteriyle dikkat çekti. Helikopterin altından geçmek isterken dengesini kaybederek suya düşen Zayn'ın o anları kameraya yansıdı.

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Küçük yaşına rağmen kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen ve motor sporlarındaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, bu kez Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla su üzerinde performans sergiledi. Yaşıtları oyuncaklarla vakit geçirirken farklı araçları kullanmasıyla adından söz ettiren minik Zayn, elektrikli sörf tahtasıyla göl üzerinde gösteri yaptı. Gölde hızla ilerleyen Zayn, alçak irtifada seyreden bir helikopterin altından geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süreli şaşıran Zayn'ın o anları ise saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada ilgi gördü. Zayn Sofuoğlu'nun göldeki performansı, izleyenlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zayn'ın helikopter planı suya düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Altay Guvenli Altay Guvenli:
    bunu hangi kafayla manşet yaptınız hiç anlayamadım 1 0 Yanıtla
    Zafer Kılıcı Zafer Kılıcı:
    parayı ver senide manşet yaparlar 0 0
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