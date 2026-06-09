Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı - Son Dakika
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Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı

09.06.2026 15:16
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Muratpaşa'da 5 kadın, çocukla bankta oturan bir kadına saldırdı. Olay sosyal medyada yayıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde küçük çocuğuyla bankta oturan bir kadın, otomobilden inen 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. 

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.

Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Kimliği belirsiz 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, darp eden kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan A.M. acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araca binerek uzaklaştı. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

BİR DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın bankta oturan kadın ve çocuğuna yaklaştığı, ardından darp etmeye başladıkları görüldü. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ise genç kadını darp eden şahıslar olay anında çektikleri videoyu sosyal medya hesapları ve Whatsapp gruplarından paylaştı.

Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı
Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı
Kaynak: İHA

Muratpaşa, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kadınlar Arasında Şiddet Olayı - Son Dakika

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