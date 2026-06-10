ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası - Son Dakika
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ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

ABİ\'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu\'nun vedasının perde arkası
10.06.2026 08:47
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A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Çağla karakterinin ölmesiyle Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması izleyicileri şaşırttı. Ünlü oyuncu ayrılığın karakterinin hikayesinin sona ermesinden kaynaklandığını açıklarken, kulislerde Kenan İmirzalıoğlu ile sette uyum sorunu yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekranlara dönüş yaptığı A.B.İ. dizisi sezon finaliyle gündem olurken, en çok konuşulan gelişmelerden biri de Afra Saraçoğlu'nun projeye veda etmesi oldu.

Dizide Çağla karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun sezon finalinde ölerek hikâyeden ayrılması, izleyiciler arasında büyük merak yarattı.

ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

AFRA SARAÇOĞLU AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Oyuncu, diziden ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada karakterinin hikayesinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde."

ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI

Afra Saraçoğlu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çağla karakterine veda etmişti.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "17 bölüm boyunca Çağla'nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla'nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullanmıştı.

ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

KULİSLERİ KARIŞTIRAN İDDİA

Saraçoğlu'nun ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir iddia da magazin kulislerinden geldi.

Magazin gazetecisi Pelin Çini ile şarkıcı Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sette beklenen uyumu yakalayamadığını öne sürdü. İddiaya göre ikili arasında iletişim sorunları yaşandı ve bu durum ayrılık sürecini etkiledi.

Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEZON FİNALİNE DAMGA VURDU

A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Çağla karakterinin hikayesinin trajik bir şekilde sona ermesi, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yeni sezonda dizinin kadın başrol koltuğuna kimin oturacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası - Son Dakika

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