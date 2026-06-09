Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika
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Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

09.06.2026 14:29
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Ordu'nun Ünye ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne çarpan motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Erhan Yaman, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne çarpan motosiklete, hemen arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

35 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine seyahat eden M.A. yönetimindeki 52 AAD 321 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, arıza yapması nedeniyle emniyet şeridi üzerinde durdu. Otobüsteki arıza giderilmeye çalışıldığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Erhan Yaman (39) idaresindeki 52 ADN 606 plakalı motosiklet, önce arızalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklete, hemen arkasından gelen O.A. yönetimindeki 52 AHM 563 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 5 metre öteye fırlarken, otomobilin çarptığı sürücü Erhan Yaman ise yaklaşık 35 metre sürüklendi.

Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

2 ÇOCUK BABASIYDI

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Devlet Sahil Yolu'nda trafik akışı yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Ünye, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Wmniyet şeridinin ne işe yardığını bilmeyen bi toplum. Arabanın o şeritte iş ne? 0 0 Yanıtla
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