Avrasya Tüneli'nde Kaza: Musluk Patladı - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde Kaza: Musluk Patladı

Avrasya Tüneli\'nde Kaza: Musluk Patladı
10.06.2026 12:35
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İstanbul'da otomobilin yangın panosuna çarpması sonucu tünelle su doldu, deniz suyu iddiaları asılsız.

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.

Avrasya Tüneli'nde geçtiğmiz pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarpmış, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştı. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştı. Tünele akan suyun deniz suyu olduğu iddiaları paniğe neden olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmiş, geçişlere bir süre kapatılan Avrasya Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açılmıştı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı, çarpma sonucu patlayan musluktan tünele su aktığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Avrasya Tüneli, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avrasya Tüneli'nde Kaza: Musluk Patladı - Son Dakika

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