Alanya'da çaya düşen Elisa'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Alanya'da çaya düşen Elisa'nın cansız bedeni bulundu

Alanya\'da çaya düşen Elisa\'nın cansız bedeni bulundu
10.06.2026 12:31
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Alanya'da çaya düşen 16 yaşındaki Elisa K.'nin cansız bedeni bulundu, soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaya düşen Elisa K.'nin (16) cansız bedeni bulundu. İlçenin Okurcalar Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerindeki Alara Çayı Köprüsü'nden dün gece Elisa K.'nin çaya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

BU SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil güvenlik dalgıç ekibi, SAK timleri, AFAD, jandarma asayiş timi ve JASAT ekiplerinin katılımıyla Alara Çayı'nın denize bağlandığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde Elisa K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Elisa K.'nin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Alanya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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