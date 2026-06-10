Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi! - Son Dakika
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Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!

Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!
10.06.2026 13:52
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren 57 yaşındaki Korgeneral Davydov'un aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle meydana gelen olayda soruşturma devam ediyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova, üst düzey bir askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla gündeme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’nda görev yapan 57 yaşındaki Korgeneral Davydov, salı sabahı aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Patlama, Moskova’nın Balashikha bölgesinde meydana geldi. Rus güvenlik kaynaklarına göre, generalin kullandığı BMW X3 marka araç seyir halindeyken büyük bir patlama yaşandı. İlk incelemelerde, aracın bagaj kısmına yerleştirilen yaklaşık 500 gram TNT gücünde bir bombanın uzaktan kumandayla ya da zaman ayarlı şekilde patlatıldığı değerlendiriliyor.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın alev aldığını ve kontrolden çıkarak yol kenarındaki başka bir araca çarptığını söyledi. Olay yerine gelen ekipler generali araçtan çıkarmayı başarsa da Davydov’un olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. İddialara göre, generalin askeri okulda eğitim gören oğlu Rafael’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, saldırganların generale ulaşmasını kolaylaştırmış olabilir. Paylaşılan fotoğrafta, Davydov’un kullandığı aracın plakasının net şekilde görüldüğü öne sürüldü. Rus güvenlik birimleri, saldırganların bu bilgiyi kullanarak aracı şehir takip sistemleri üzerinden izlediğini değerlendiriyor.

Patlamanın ardından Moskova’da güvenlik önlemleri artırıldı. Rus güvenlik güçleri, kısa süre sonra şehrin başka bir bölgesinde şüpheli bir araçta ikinci bir patlayıcı düzenek tespit ettiklerini ve kontrollü şekilde imha ettiklerini duyurdu.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Ukrayna makamlarından da olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan bu olay, son dönemde Rusya’da üst düzey askeri isimlere yönelik ilk saldırı değil. Geçtiğimiz yıl da Korgeneral Yaroslav Moskalik, benzer bir araç bombası saldırısında hayatını kaybetmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kremlin çevresinde güvenlik alarmı verildiği belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenlik birimlerine kapsamlı inceleme talimatı verdiği ve ülke genelindeki güvenlik kameralarının yeniden kontrol edilmesini istediği iddia edildi.

Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi! - Son Dakika

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