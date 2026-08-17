Yüzüğü taktı! Uzak Şehir\'in Kadir\'inin sır gibi sakladığı sevgilisi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı 'Kadir' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Şafak, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun nişanlandığı ortaya çıktı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı ekranların sevilen yapımı Uzak Şehir dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Hayranlarının merakla takip ettiği ünlü oyuncu, sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

"SEKTÖRDEN DEĞİL, SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

Dizinin Mardin'deki çekim süreçlerinde hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Burak Şafak, daha önce yaptığı bir açıklamada ilişkisinin detaylarını şu sözlerle paylaşmıştı: "Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Kendisi sektörden değil."

İLK KAREYE BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatını sır gibi saklayan ve sevgilisini basından uzak tutmayı tercih eden Burak Şafak, kural bozdu. Nişan töreninin ardından sevgilisiyle birlikte yer aldığı ilk fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerini şaşırttı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, oyuncunun sevenleri ve dostları tebrik mesajları yağdı.