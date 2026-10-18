Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı - Son Dakika
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Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

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Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı
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“Çocuktan Al Haberi” programında “Çitos Efe” lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit, 15 yaşına girdi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken genç isim, son olarak “Rüya Gibi” dizisindeki sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir döneme damga vuran “Çocuktan Al Haberi” programıyla tanınan ve “Çitos Efe” lakabıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, 15 yaşına girdi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Koçyiğit’in son hali sosyal medyada ilgi gördü.

Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

2016’da yayınlanan programla tanınan Efe Koçyiğit, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak “Rüya Gibi” dizisinin bir sahnesinde görüntülendi.

Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı aktif kullanan Koçyiğit, zaman zaman reklam paylaşımları da yapıyor. Daha önce kilo verme hedefinden söz eden genç ismin son hali hakkında kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Kimi sağlığı için adım atması gerektiğini söylerken kimi de “Çok tatlısın” yorumunu yaptı.

Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı
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SON DAKİKA: Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı - Son Dakika
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