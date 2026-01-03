ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: Maduro\'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
03.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: Maduro\'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
Haber Videosu

Ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin yeni bir açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi" dedi. "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullanan Trump, ayrıca kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendileriyle pazarlık yapmaya çalıştığını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin Fox News'e yeni açıklamalarda bulundu.

"TELEVİZYON DİZİSİ İZLER GİBİ CANLI İZLEDİM"

Söz konusu operasyonu 4 gün beklettiklerini ifade eden Trump, "Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi." dedi.

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

"MADURO PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI"

Trump, yakalanarak ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kale gibi korunaklı bir yerde ele geçirildiğini belirterek, "Pazarlık yapmaya çalıştı. Başkası Maduro gibi devam edemez" diye konuştu.

"SAVAŞ GEMİSİNDELER, NEW YORK'A GİDECEKLER"

Venezuela petrolüne müdahil olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, Maduro ve eşinin helikopterle Venezuela açıklarında bekleyen ABD Donanmasına ait USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildiklerini söyledi. Trump, "Maduro ve eşi New York'a gidecek" dedi.

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
USS Iwo Jima

"ÖLÜMÜZ YOK"

Operasyon sırasında herhangi bir can kaybı yaşamadıklarını da dile getiren Trump, "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel, Gibi, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
20:35
Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
19:40
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela’yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz
19:21
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 08:33:44. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.