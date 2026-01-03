ABD Başkanı Trump: Maduro\'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin Fox News'e yeni açıklamalarda bulundu.
Söz konusu operasyonu 4 gün beklettiklerini ifade eden Trump, "Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi." dedi.
Trump, yakalanarak ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kale gibi korunaklı bir yerde ele geçirildiğini belirterek, "Pazarlık yapmaya çalıştı. Başkası Maduro gibi devam edemez" diye konuştu.
Venezuela petrolüne müdahil olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, Maduro ve eşinin helikopterle Venezuela açıklarında bekleyen ABD Donanmasına ait USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildiklerini söyledi. Trump, "Maduro ve eşi New York'a gidecek" dedi.
Operasyon sırasında herhangi bir can kaybı yaşamadıklarını da dile getiren Trump, "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
