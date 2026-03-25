İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi

İstanbul Pendik’te trafikte yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki kadın sürücü araçlarından inerek birbirine saldırdı.

Yol ortasında yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Tarafları ayırmaya çalışan bir kişinin, “Ayıp ayıp kadınsınız, çocuklarınız var. Ejderha kadınlar sizi” sözleri dikkat çekti. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.