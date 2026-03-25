3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
25.03.2026 13:01
ABD’nin İran ile bir ay süreli ateşkes için başlattığı girişim çerçevesinde 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edileceği öne sürüldü. Bu esnada ABD ordusu Orta Doğu'daki 50 binden fazla askerinin üzerine 10 bin askeri daha İran'a karşı yapılacak olası bir kara harekatı için konuşlandırdı.

ABD ile İran arasında gerilim sürerken, Washington yönetiminin bir aylık geçici ateşkes planı üzerinde çalıştığı iddia edildi. Al Arabiya’nın İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı habere göre, süreç ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütülüyor.

Haberde, planlanan ateşkes süresi boyunca tarafların 15 maddelik kapsamlı bir anlaşma üzerinde müzakere yürütmeyi hedeflediği aktarıldı. Söz konusu taslakta İran’ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılması, uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na devredilmesi ve nükleer tesislerin devre dışı bırakılması gibi kritik başlıklar yer aldı.

15 MADDELİK ANLAŞMA GÜNDEMDE

Taslak metinde ayrıca İran’ın balistik füze faaliyetlerinin sınırlandırılması, bölgedeki milis gruplara desteğin kesilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gibi maddeler bulunuyor. Buna karşılık yaptırımların kaldırılması ve sivil nükleer programlara destek verilmesi gibi başlıklar da dikkat çekiyor. Ancak planla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

Al Hadath’ın yine İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında şu başlıklar yer alıyor:

1 - Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2 - İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3 - İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4 - İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5 - Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6 - Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7 - UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8 - İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9 - Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10 - Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11 - Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12 - Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13 - İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14 - Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15 - Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

BÖLGEYE BİNLERCE ASKER SEVK EDİLDİ

Diplomatik girişimler sürerken ABD ordusu Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdı. Mevcut 50 bini aşkın askere ek olarak binlerce deniz piyadesi ve paraşütçü birlik bölgeye gönderildi. Savaş uçakları, helikopterler ve zırhlı araçlarla desteklenen birlikler, olası bir kara harekatı için hazır bekliyor. ABD’nin özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hark ve Keşm adalarını hedef alabileceği iddia edildi. Bu bölgeler, İran’ın enerji altyapısı ve askeri kapasitesi açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

İRAN, ABD’YE GÜVENMİYOR

Axios’un haberine göre İran, ABD ile yürütülecek olası görüşmelerde Trump yönetimine güven duymuyor. Bu nedenle İran tarafı, görüşmeleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yürütmek istiyor. Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılması planlanan görüşmelerin bu hafta Pakistan’da gerçekleşebileceği öne sürülüyor.

İRAN’DAN SERT MESAJ

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemü’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada ABD’ye sert sözlerle yüklendi. Sözcü, “Yenilginizin adını anlaşma koymayın” diyerek uzlaşma ihtimaline kapıyı kapattı ve İran’ın geri adım atmayacağını vurguladı.

