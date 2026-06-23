Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi

Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi
23.06.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sıcağından bunalan bir mühendislik öğrencisi, evinin balkonunu dev bir brandayla kaplayıp suyla doldurarak mini bir havuza çevirdi. Balkonda serinleyip güneş gözlükleriyle poz veren gencin videosu sosyal medyada hızla viral oldu. Bu yaratıcı çözüm eğlenceli yorumlar alsa da, tonlarca suyun yaratacağı statik yük nedeniyle balkonun çökme riski taşıdığını belirten uzmanlar, bu tarz denemelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda hayati uyarılarda bulundu.

Yaz sıcaklarının iyice bastırmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayan bir videoda, sıcaklardan bunalan bir mühendislik öğrencisinin pratik ve bir o kadar da tehlikeli zekası gündem oldu. Genç öğrenci, tatile gidemeyince çareyi evinin balkonunu mini bir yüzme havuzuna çevirmekte buldu.

BALKONA "MÜHENDİS" DOKUNUŞU

Görüntülerde, apartmanın üst katlarından birinde oturan gencin, balkonun etrafını su sızdırmaz devasa bir brandayla tamamen kapladığı görülüyor. Balkon demirlerini iskelet olarak kullanan yaratıcı öğrenci, içeriye çektiği hortumla alanı suyla doldurarak kendine özel bir havuz alanı yarattı. Videoda havuzun keyfini çıkaran gencin, kendisini çeken kameraya doğru güneş gözlüklerini takıp el sallayarak verdiği rahat pozlar izleyenleri gülümsetti.

"DAHİ Mİ, DELİ Mİ?"

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcıları arasında hem takdir topladı hem de büyük bir tartışma başlattı. Birçok kullanıcı gencin bu pratik zekasını "İşte mühendislik farkı", "Yaratıcılıkta sınır tanımıyoruz" diyerek eğlenceli yorumlarla destekledi.

Ancak madalyonun bir de tehlikeli yüzü var. İnşaat mühendisleri ve dikkatli kullanıcılar, tonlarca suyun yaratacağı ağırlığın balkonun taşıma kapasitesini (statik yükünü) aşabileceğini belirterek büyük bir uyarıda bulundu.

UZMANLARDAN UYARI GECİKMEDİ

Havuzdaki her 1 metreküp suyun 1 ton ağırlığa eşit olduğunu hatırlatan uzmanlar, balkonların bu tarz devasa statik yüklere dayanıklı tasarlanmadığını, bu tür denemelerin balkonun çökmesine ve ölümcül kazalara yol açabileceğini önemle vurguluyor.

3. Sayfa, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaz sıcağına 'Mühendis' çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:04:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.