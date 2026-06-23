Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi

Yaz sıcaklarının iyice bastırmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayan bir videoda, sıcaklardan bunalan bir mühendislik öğrencisinin pratik ve bir o kadar da tehlikeli zekası gündem oldu. Genç öğrenci, tatile gidemeyince çareyi evinin balkonunu mini bir yüzme havuzuna çevirmekte buldu.

BALKONA "MÜHENDİS" DOKUNUŞU

Görüntülerde, apartmanın üst katlarından birinde oturan gencin, balkonun etrafını su sızdırmaz devasa bir brandayla tamamen kapladığı görülüyor. Balkon demirlerini iskelet olarak kullanan yaratıcı öğrenci, içeriye çektiği hortumla alanı suyla doldurarak kendine özel bir havuz alanı yarattı. Videoda havuzun keyfini çıkaran gencin, kendisini çeken kameraya doğru güneş gözlüklerini takıp el sallayarak verdiği rahat pozlar izleyenleri gülümsetti.

"DAHİ Mİ, DELİ Mİ?"

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcıları arasında hem takdir topladı hem de büyük bir tartışma başlattı. Birçok kullanıcı gencin bu pratik zekasını "İşte mühendislik farkı", "Yaratıcılıkta sınır tanımıyoruz" diyerek eğlenceli yorumlarla destekledi.

Ancak madalyonun bir de tehlikeli yüzü var. İnşaat mühendisleri ve dikkatli kullanıcılar, tonlarca suyun yaratacağı ağırlığın balkonun taşıma kapasitesini (statik yükünü) aşabileceğini belirterek büyük bir uyarıda bulundu.

UZMANLARDAN UYARI GECİKMEDİ

Havuzdaki her 1 metreküp suyun 1 ton ağırlığa eşit olduğunu hatırlatan uzmanlar, balkonların bu tarz devasa statik yüklere dayanıklı tasarlanmadığını, bu tür denemelerin balkonun çökmesine ve ölümcül kazalara yol açabileceğini önemle vurguluyor.