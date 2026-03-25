Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

25.03.2026 21:49
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü. İsrail yönetiminin, ABD "el frenini çekmeden önce" gerçekleştirilmesi gereken hedeflerin öncelik sırasını belirlediği ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçeceği de iddia edildi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TARİH VERDİLER: TRUMP ANLAŞMA OLMASA DA ATEŞKES İLAN EDECEK

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail yönetiminde Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde bir varsayımın olduğu belirtildi. Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

NETANYAHU YÖNETİMİ HEDEFLERİN ÖNCELİK SIRASINI BELİRLEDİ

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

