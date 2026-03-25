Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında karar çıktı.
Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada savcılık, genç futbolcunun tahliyesini talep etti. Mahkeme, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.
Duruşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kulüp yöneticileri yakından takip etti. Ayrıca futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'ya destek olmak için adliyede hazır bulundu.
Kararın ardından açıklama yapan Okan Buruk, "Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun tahliye edilmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
