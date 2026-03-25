İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar - Son Dakika
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar

İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump\'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
25.03.2026 12:26
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere açıklamalarını reddederek iletilen ateşkes planına alaycı bir dille tepki gösterdi. İranlı askeri sözcü İbrahim Zolfaghari, konuyla ilgili açıklamasında "Yenilginizi bir anlaşma gibi süslemeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi. İç çatışmalarınız, artık kendi kendinizle müzakere ettiğiniz bir noktaya mı geldi?" ifadelerini kullandı.

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını alaycı bir dille yalanladı. Al Jazeera’nın aktardığına göre İranlı sözcü, Pakistan aracılığıyla iletildiği öne sürülen 15 maddelik ateşkes planına da karşı çıktı.

"BOŞ VAATLER DÖNEMİ SONA ERDİ"

Zolfaghari, yaptığı açıklamada "Kendini küresel bir süper güç olarak tanımlayan taraf, eğer gücü yetseydi bu karmaşadan çoktan çıkmış olurdu. Yenilginizi bir anlaşma gibi süslemeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi" dedi.

"İÇ ÇATIŞMALARINIZ..."

ABD iç siyasetindeki sorunlara da değinen Zolfaghari, "İç çatışmalarınız, artık kendi kendinizle müzakere ettiğiniz bir noktaya mı geldi?" ifadelerini kullandı.

"ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ"

İranlı yetkili, Tahran’ın tutumunun değişmediğini vurgulayarak, “Bizim ilk ve son sözümüz en başından beri aynıydı ve öyle kalacak. Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşmayacak. Ne şimdi, ne de gelecekte” açıklamasında bulundu.

Son Dakika Dünya İran, 'Savaşı biz kazandık' modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar - Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
SON DAKİKA: İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar - Son Dakika
