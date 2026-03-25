Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

25.03.2026 12:35
ABD'den gelen barış ve ateşkes açıklamalarını reddeden İran, son düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in Hayfa kentindeki elektrik santrali vurdu. Vurulan nokta büyük bir patlama meydana gelirken dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü.

İran'da 26. gününe giren savaşta taraflar anlaşacak mı yoksa çatışmalar sürecek mi tartışması sürerken bir yandan da misillemeler devam ediyor. 

Trump'ın görüşüyoruz iddialarına karşı İran Trump'ı yalanlarken İran'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

ELEKTİRİK SANTRALİ VURULDU

İran füzeleri Tel Aviv ile Hayfa arasında Hadera kentinde bir noktayı vururken vurulan noktanın elektrik santrali olduğu ifade edildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, santralin hasar aldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE HAYFA'DAKİ REFİNERİ VURULMUŞTU

İran, 19 Mart günü İsrail’e düzenlediği saldırıda Hayfa ve Aşdod petrol rafinerilerini hedef almıştı.

Buna göre, İsrail’in en büyük petrol rafinerilerinden Hayfa ve Aşdod rafinerileri ile bölgedeki bir dizi güvenlik hedefi ve askeri destek merkezi, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 65. dalgasında hassas güdümlü füzelerle vurulduğu aktarılmıştı.

Saldırıda gelişmiş güdümlü "Nasrallah" füzelilerinin ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, "Kıyam", "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile ABD üslerinin hedef alındığı ve füzelerin isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

    Yorumlar (3)

  • Alper Elma Alper Elma:
    bin kere helal olsun İran ,yitirilen canlarım intikami düşmanın köşeye sıkışınca ateşkes demesiyle sonlanmamali 39 1 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Allah yardımcı olsun İrana direnişe selam olsun... 19 1 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Bu iş nükleere kadar gider 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
