Brezilya'nın İlk Süpersonik Savaş Uçağı Tanıtıldı

26.03.2026 04:35
F-39E Gripen, Lula da Silva'nın katılımıyla tanıtıldı; ulusal egemenliği ve teknoloji transferini vurguladı.

Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı F-39E Gripen, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın katıldığı törenle tanıtıldı.

İsveçli havacılık şirketi Saab ile Brezilyalı Embraer arasındaki stratejik ortaklığın ürünü olan savaş uçağının tanıtımı Sao Paulo kentindeki Gaviao Peixoto bölgesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Lula da Silva, bunun tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı Brezilya'nın egemenliğini pekiştirirken aynı zamanda ileri teknolojilere hakim olma kapasitemizi ortaya koyuyor, bilgi, istihdam ve kalkınma üretiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, uçağın Brezilya'da üretilmesinin teknoloji transferi, ulusal sanayinin güçlendirilmesi ve yüksek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini kapsayan stratejik bir projenin sonucu olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Jose Mucio Monteiro da savaş uçağının yerli üretimine dikkati çekerek, "Bu proje, ulusal egemenliğimizi ve bölgesel güvenliği garanti altına alma kabiliyetimizi artırırken caydırıcı gücümüzü de pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brezilya Hava Kuvvetleri 2014'te toplam 36 Gripen savaş uçağı alımı için Saab ile sözleşme imzalarken, bu uçakların 15'inin Embraer'in Brezilya'daki tesislerinde yerli imkanlarla üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

F-39E Gripen modeli, Mach 2 (ses hızının 2 katı) hızına ulaşabilen süpersonik kapasitesi, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleriyle desteklenen dijital kokpiti sayesinde "akıllı savaşçı" olarak öne çıkıyor ve hava-hava, hava-yer ve istihbarat görevlerini aynı anda icra edebilen çok yönlü yapısıyla dikkati çekiyor.

Uçağın ayrıca rakiplerine kıyasla daha düşük bakım ve uçuş maliyetine sahip olması, geniş coğrafyaya sahip ülkeler için önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
23:16
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
23:10
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
23:09
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
22:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
