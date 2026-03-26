ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 27. güne girilirken, bölgede Türkiye'yi sarsan bir gelişme yaşandı. Altura isimli Türk tankerine dron isabet ettiği öğrenilirken, 140 bin ton petrol yüklü tankerin su almaya başladığı ifade edildi. Tankerin köprü üstü hasar alırken, 27 Türk personelin durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayın bir saldırı olup olmadığı merak edilirken, resmi makamlardan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
SON DAKİKA: 140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti - Son Dakika
