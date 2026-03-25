Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Hindistan’ın birçok şehrinde, Batı Asya’daki savaşın etkilerine dair sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle petrol istasyonlarında panik alımları başladı. Uzun araç kuyrukları, “stok yok” tabelaları ve artan talep nedeniyle bazı bölgelerde geçici sıkıntılar yaşanırken, yetkililer ülke genelinde herhangi bir yakıt kıtlığı bulunmadığını vurguladı.

Yetkililer, yaşanan yoğunluğun gerçek bir arz krizinden değil, tamamen korku kaynaklı talep artışından kaynaklandığını belirtti.

HAYDARABAD’DA ‘STOK YOK’ PANİĞİ

Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’da Secunderabad, Jubilee Hills, Banjara Hills ve Attapur gibi bölgelerde petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı istasyonlarda görülen “stok yok” uyarılarının ise gerçek bir kıtlıktan değil, bayi-şirket arasındaki geçici tedarik ve ödeme sorunlarından kaynaklandığı açıklandı.

Artan yoğunluk nedeniyle SR Nagar ve Ameerpet gibi bölgelerde trafik sıkışıklığı yaşanırken, polis ekipleri anonslarla vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Telangana Petrol Bayileri Birliği, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, panik alımların satışları normalin 2,5-3 katına çıkardığını duyurdu.

GUJARAT’TA TALEP PATLADI

Gujarat eyaletinde ise söylentiler, yakıt talebinde olağanüstü artışa yol açtı. Ahmedabad ve Mehsana gibi şehirlerde petrol istasyonlarına olan talep 8-10 kat artarken, iki gün yetecek yakıtın saatler içinde tükendiği bildirildi. Yetkililer, eyalette yeterli stok bulunduğunu ve vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı.

MADHYA PRADESH VE DİĞER EYALETLERDE KAOS

Indore, Ujjain ve Ratlam gibi şehirlerde de benzer görüntüler yaşandı. Ujjain’de depolarda yeterli yakıt bulunmasına rağmen ani talep artışı nedeniyle bazı istasyonlar geçici olarak yakıtsız kaldı. Uttar Pradesh ve Rajasthan’da da gece saatlerinde benzer panik dalgası yaşandı. Balaghat’ta vatandaşların bidonlarla yakıt stoklamaya çalıştığı görülürken, yetkililer sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı uyarılarda bulundu.

KENTTE SORUN YANLIZCA LPG İLE SINIRLI

Maharashtra’nın Solapur kentinde ise sorun yalnızca LPG otogazla sınırlı kaldı. Tek bir dolum noktasının hizmet vermesi nedeniyle 1-1,5 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. Otogaz fiyatlarının yaklaşık 35 rupi artması, sürücülerin gelirlerini olumsuz etkiledi.

HÜKÜMETTEN NET MESAJ: KITLIK YOK

Hindistan hükümeti, ülke genelinde benzin, motorin ve LPG arzının yeterli olduğunu ve rafinerilerin yüksek kapasiteyle çalıştığını açıkladı. Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı yetkilileri, panik alımların geçici yoğunluk yarattığını ancak arz zincirinde bir sorun bulunmadığını belirtti. Yetkililer ayrıca söylenti yayanlara karşı sıkı önlemler alındığını, yapılan denetimlerde yüzlerce soruşturma açıldığını duyurdu.

PANİK ALIMI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Uzmanlar, mevcut durumda en büyük riskin panik alımı olduğuna dikkat çekiyor. Gereksiz stoklama, istasyonların hızla boşalmasına ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmasına yol açabiliyor. Yetkililer, vatandaşlara “Yakıt ihtiyacı her zaman karşılanacak, panik yapmayın” çağrısında bulundu.