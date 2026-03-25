25.03.2026 12:22
Bahis ve şike iddiasıyla 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın, bahis ve şike iddiasıyla 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metehan Baltacı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Baltacı'ya destek için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da izleyici olarak katıldı.

"BAHİS OYNADIĞIMDA KULÜBEDE BİLE DEĞİLDİM"

Duruşma sırasında kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğunu söyledi. Daha sonra savunma yapan sanık Baltacı, söz konusu 2 eylemde de Galatasaray'ın U19, yani 19 yaş altı takımında olduğunu belirterek, "O dönem A Takımı'nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu 2 maça da bahis oynamıştım ancak A takımında olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim. Oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım" dedi.

"KİMSEYLE ANLAŞIP ŞİKE YAPMADIM"

Savunmasına devam eden Baltacı, kendisine sorulan mesajlaşmalarıyla ilgili olarak "Arkadaşlarımla olan mesajlaşmalar futbolla ilgili olan sohbetler, bu sohbetler her zaman olur. Futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur, hesabıma gelen para da yoktur" diye konuştu.

"ŞÖYLE BİR DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÇK ÜZGÜNÜM"

Baltacı savunmasının devamında ise, "Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili çok şaşkınım ve kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi hileli hareketle kimseyi aldatmadım. Ben yıllar boyunca emek vererek bu hale geldim. Galatasaray'a 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri futbolla ilgileniyorum, emek veriyorum. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum. 4 aydır cezaevindeyim, ayrıca TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bu savunmanın ardından futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi. Kararın ardından açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, “Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (7)

  • Dursun Akpinar Dursun Akpinar:
    şaşırdık mı Tabii ki HAYIR :))))) 17 17 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Sevindim bundan sonra inşallah helal den şaşmaz 18 2 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    adalet yerini buldu. 11 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    geçmiş olsun 10 0 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    SAKIN HAAA.. 6 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak.
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
