İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan duygusal veda: En önemli işim ailem olacak - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan duygusal veda: En önemli işim ailem olacak

23.06.2026 08:27
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görevinden istifa ettiğini açıklarken yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Eşi Victoria ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyen Starmer, "En önemli iş artık iyi bir eş ve iyi bir baba olmak" diyerek dikkat çeken bir mesaja imza attı. Veda konuşmasının ardından kürsüden ayrılan Starmer eşine sarıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi içinde aylardır artan baskıların ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2024 seçimlerinde partisini tarihi bir zafere taşıyan Starmer'ın ayrılık kararı, İngiliz siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

Starmer, Downing Street önünde yaptığı konuşmada görevden ayrılma kararını "ülkenin ve partinin çıkarları" doğrultusunda aldığını söyledi. İşçi Partisi'nin yeni liderini seçme sürecinin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İstifa konuşmasının son bölümünde ailesinden bahseden Starmer'ın sesi titredi. Özellikle eşi Victoria Starmer ve çocuklarını anarken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Starmer, "Ülkedeki en büyük görevden ayrılırken artık en önemli işe daha fazla zaman ayıracağım. Harika eşim Vic'e elimden gelen en iyi koca olmak ve gururum ile mutluluğum olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNE VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Görev süresi boyunca ailesinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Starmer, özellikle eşi Victoria'nın zor dönemlerde yanında olduğunu söyledi. İngiliz basını, konuşma sırasında Starmer'ın gözlerinin dolduğunu ve zaman zaman konuşmakta zorlandığını yazdı. Starmer'ın veda konuşmasının ardından kürsüden ayrılarak eşine sarıldığı görüntü büyük ses getirdi.

Victoria Starmer'ın yıllardır kamuoyundan uzak bir profil çizmeyi tercih ettiği, buna rağmen eşinin siyasi kariyerinde en önemli destekçilerinden biri olduğu belirtiliyor.

GÖREV SÜRESİ TARTIŞMALARLA GEÇTİ

Starmer'ın istifasının arkasında, son dönemde İşçi Partisi'nin yaşadığı oy kayıpları, parti içindeki liderlik tartışmaları ve hükümete yönelik eleştirilerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Yerel seçimlerde alınan kötü sonuçların ardından parti içinde değişim talepleri yükselmişti.

İngiliz medyasına göre Greater Manchester'ın eski Belediye Başkanı Andy Burnham, Starmer'ın yerine geçmeye en yakın isim olarak öne çıkıyor.

VİDEODA NE GÖRÜLÜYOR?

Videoda Starmer'ın kürsüde yaptığı veda konuşmasının son bölümünde ailesinden söz ederken belirgin şekilde duygulandığı görülüyor. Konuşmasını sürdürmeden önce kısa süre duraksayan Starmer, eşi ve çocuklarına teşekkür ettikten sonra alkışlar eşliğinde kürsüden ayrılıyor.

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan duygusal veda: En önemli işim ailem olacak - Son Dakika

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