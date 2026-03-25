Büyü Yaptırmak İçin Dolandırıldı

Trabzon'da bir kişi, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.

Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.