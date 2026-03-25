Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyayı kullanma biçimiyle dünya liderlerinden ayrışmaya devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Paşinyan, siyasi gelişmelerin yoğun olduğu bir süreçte dikkat çeken görüntüler ve mesajlar paylaştı.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde Paşinyan’ın otobüste yemek yediği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İran ile kara sınırı bulunan Ermenistan’ın liderinin bu tarz gündelik paylaşımları, siyasi atmosferle tezat oluşturdu.

HER SABAH "KALPLİ GÜNAYDIN" MESAJI

Paşinyan’ın son dönemdeki en dikkat çeken alışkanlıklarından biri ise her sabah çektiği videolar oldu. Başbakan, eline telefon alarak Ermenistan halkını kalp işareti yaptığı “günaydın” videolarıyla selamlıyor. Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

LİDERDEN ÇOK "FENOMEN" İMAJI

Paşinyan’ın bu tarz içerikleri, izleyenler tarafından bir devlet adamından ziyade sosyal medya fenomenlerini andıran bir iletişim dili olarak değerlendirildi. Bölgedeki kritik siyasi gelişmelere rağmen sürdürülen bu “sevgi temalı” paylaşımlar, kamuoyunda dikkat çekici bir iletişim stratejisi olarak öne çıktı.

YEMEK VİDEOLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kalpli günaydın videolarından önce Paşinyan'ın otobüste yemek yediği anlara ilişkin paylaşımları da dikkat çekmişti. Savaş sürerken ülke liderinin bu tarz paylaşımlar yapması tepki çekmişti.