Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen

25.03.2026 12:17
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın komşu ülkesinde savaş devam ederken yaptığı ilginç paylaşımları dikkat çekiyor. Yemek yediği videoların ardından Paşinyan bu sefer de "kalpli günaydın" videoları paylaşmaya başladı. Paşinyan'ın bu içerikleri bir ülke liderinden çok fenomen imaj çizdiği yönünde yorumlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyayı kullanma biçimiyle dünya liderlerinden ayrışmaya devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Paşinyan, siyasi gelişmelerin yoğun olduğu bir süreçte dikkat çeken görüntüler ve mesajlar paylaştı.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde Paşinyan’ın otobüste yemek yediği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İran ile kara sınırı bulunan Ermenistan’ın liderinin bu tarz gündelik paylaşımları, siyasi atmosferle tezat oluşturdu.

HER SABAH "KALPLİ GÜNAYDIN" MESAJI

Paşinyan’ın son dönemdeki en dikkat çeken alışkanlıklarından biri ise her sabah çektiği videolar oldu. Başbakan, eline telefon alarak Ermenistan halkını kalp işareti yaptığı “günaydın” videolarıyla selamlıyor. Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

LİDERDEN ÇOK "FENOMEN" İMAJI

Paşinyan’ın bu tarz içerikleri, izleyenler tarafından bir devlet adamından ziyade sosyal medya fenomenlerini andıran bir iletişim dili olarak değerlendirildi. Bölgedeki kritik siyasi gelişmelere rağmen sürdürülen bu “sevgi temalı” paylaşımlar, kamuoyunda dikkat çekici bir iletişim stratejisi olarak öne çıktı.

YEMEK VİDEOLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kalpli günaydın videolarından önce Paşinyan'ın otobüste yemek yediği anlara ilişkin paylaşımları da dikkat çekmişti. Savaş sürerken ülke liderinin bu tarz paylaşımlar yapması tepki çekmişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Buda fenomenliğe özeniyo 6 0 Yanıtla
  • tekeler61 tekeler61:
    tutarsız herif 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak.
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Metehan Baltacı tahliye edildi
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
