Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

26.03.2026 07:02
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 27. güne girilirken, ABD basınında yer alan bir iddia büyük ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’da halk hareketi çağrısı yapma önerisini reddetti. Görüşmede Trump’ın, “İnsanlara sokağa çıkın dememizin amacı ne olacak?” şeklinde itiraz ettiği öğrenildi.

ABD merkezli Axios’un iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan görüşmede dikkat çekici bir öneri gündeme geldi.

NETANYAHU "FIRSATI ELE GEÇİRDİK" DEDİ

Habere göre Netanyahu, İran’da rejimin zayıfladığını ve ülkede istikrarsızlığın arttığını savunarak bunun bir “fırsat penceresi” oluşturduğunu dile getirdi. Bu kapsamda Netanyahu’nun, iki liderin eş zamanlı bir açıklama yaparak İran halkını sokağa çağırmasını önerdiği öne sürüldü.

TRUMP TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak iddialara göre Trump, bu öneriye sıcak bakmadı. ABD Başkanı’nın, böyle bir çağrının ciddi şiddet olaylarına ve katliamlara yol açabileceği endişesini dile getirerek teklifi reddettiği aktarıldı. Görüşmede Trump’ın, “İnsanlara sokağa çıkın dememizin amacı ne olacak?” şeklinde itiraz ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan Netanyahu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, İran halkına yönelik mesajlar verdiği ve ABD ile birlikte yürütülen askeri süreçlerin “özgürlük fırsatı” sunduğunu savunduğu biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddialar, ABD ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğine rağmen, İran politikası konusunda zaman zaman farklı yaklaşımların gündeme gelebildiğini ortaya koyuyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir doğrulama ise yapılmadı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    Yorumlar (2)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    off çok ağır konuşmuş. basliklariniza hastayım. insanlara yalandan gaz verme çabalarınız. yalandan galyana getirme çabaları. 4 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bumu dünya lideri akşam başka sabah başka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 07:43:19.
