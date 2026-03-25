Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı

Putin, Rusya\'dan külçe altın ihracatını yasakladı
25.03.2026 23:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklayan bir kararname onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasakladı.

RUSYA'DA 100 GRAMDAN FAZLA ALTINA YASAK

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, şirketlerin veya şahısların ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç etmesi yasaklandı.

ALTIN REZERVİ 300 MİLYAR DOLARI AŞTI

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025'te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

    Yorumlar (2)

  • 2009kilic 2009kilic:
    bu haber altinin ucacagininimi kanitlar patron. 2 3 Yanıtla
  • Ayşegül Karaduman Ayşegül Karaduman:
    Bu haber Putin’in akıllı bir adam olduğunu gösterir ülkesini korumaya çalışıyor parayı altınla bir şekilde yurt dışına kaçırılmasına engelliyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
