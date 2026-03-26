İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Altyapı Hedeflerini Belirledi

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.