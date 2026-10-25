Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber

Yol çalışması için açılan çukur, Eskişehir'de ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına neden oldu. Seyitgazi ilçesinde çukura düşerek ters dönen otomobildeki 47 yaşındaki Sema Ünlü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

YOL ÇALIŞMASI İÇİN AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Serdal Ü. yönetimindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol çalışması kapsamında açılan çukura düştü. Çukura düşmesinin ardından kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Araçta bulunan sürücü ve 5 yolcu kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine ulaşan ekipler, ters dönen otomobilde bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Araçta sürücü Serdal Ü. (29) ile yolcular Sema Ünlü (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) bulunuyordu. Kazada yaralanan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü ve yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan 9 yaşındaki Baturalp U. ile 10 yaşındaki Buğlem U. da hastanede tedavi altına alındı.

47 YAŞINDAKİ SEMA ÜNLÜ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sema Ünlü'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi. Doktorlar, 47 yaşındaki kadını hayatta tutmak için müdahalede bulundu. Ancak Sema Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.