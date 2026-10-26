Trump\'tan Nicki Minaj\'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde 25 Ekim Pazar günü Michigan eyaletinin Port Huron kentinde düzenlenen mitinge katıldı. McMorran Place Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte Trump'a, dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj da eşlik etti.

Miting, Cumhuriyetçilerin Senato adayı Mike Rogers ile Michigan Valiliği için yarışan John James'e destek amacıyla düzenlendi. Yaklaşık iki saat konuşan Trump, siyasi rakiplerine yönelik açıklamalarının yanı sıra Minaj hakkında kullandığı ifadelerle de dikkat çekti.

"O KALÇAYI GÖZDEN KAÇIRMAK ZOR"

Trump, konuşması sırasında Ohio Senatörü Jon Husted'ın fiziksel görünümü hakkında daha önce yaptığı yorumlara değindi. Husted'ın geçmişte sporcu olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle fiziksel yapısını incelediğini anlatan Trump, ardından konuyu Nicki Minaj'a getirdi.

Ünlü rapçiyi işaret eden Trump, "Muhteşem bir kalçaya baktım. Nicki Minaj, değil mi? O kalçayı gözden kaçırmak zor." dedi. Trump'ın sözleri salondaki kalabalığın tezahüratlarıyla karşılandı.

ABD Başkanı daha sonra Minaj'dan ayağa kalkmasını istedi. Ünlü rapçi, yerinden kalkarak kalabalığı selamladı ve başparmağını kaldırdı.

"UMARIM NICKI ALINMAMIŞTIR"

Yaptığı yorumun ardından konuşmasının konusundan uzaklaştığını fark eden Trump, yeniden siyasi açıklamalarına döneceğini söyledi. Trump, "Umarım Nicki alınmamıştır ama Nicki'yi seviyoruz. Uzun zamandır bizimle." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Minaj'ın fiziksel görünümü hakkındaki sözleri, İngiliz The Guardian ve The Independent gazeteleri başta olmak üzere çok sayıda yabancı basın kuruluşunda haber oldu. ABD magazin sitesi TMZ de Trump'ın mitingdeki sözlerini gündemine taşıdı.

NICKI MINAJ TRUMP'IN UÇAĞIYLA MİTİNGE GELDİ

Miting öncesinde Nicki Minaj'ın Trump ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One'da Michigan'a seyahat ettiği öğrenildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, uçakta Minaj'ın da yer aldığı bir video paylaştı.

Cheung, paylaşımında ünlü rapçinin yeni Beyaz Saray Sözcüsü olabileceğine ilişkin esprili bir ifade kullandı. Trump'ın danışmanlarından Alex Bruesewitz de Minaj'ın hayranlarına seslenerek bu fikir hakkında ne düşündüklerini sordu.

Söz konusu paylaşımlar, Minaj'ın Trump yönetiminde görev alabileceği yönünde yorumlara neden oldu. Ancak böyle bir görevlendirmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

"DONALD TRUMP'I SEVİYORUZ"

Mitingde kürsüye çıkan Nicki Minaj, Trump'a desteğini açıkça dile getirdi. Kalabalığa seslenen ünlü rapçi, "Trump'ı seviyoruz! Trump'ı seviyoruz!" diyerek slogan attı. Minaj, Trump'ın yeniden başkanlık görevine gelmesinin ardından ülkenin geleceğine ilişkin daha umutlu olduğunu söyledi.

Michigan'daki Cumhuriyetçi adaylara da destek isteyen Minaj, seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu.

"YENİDEN ADAY OLURSAN YİNE DESTEKLERİM"

Konuşmasının sonunda Trump'a seslenen Minaj, kendisiyle birlikte bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Ünlü rapçi, Trump'a desteğini sürdüreceğini ifade ederek, "Yeniden aday olursan seni yine desteklerim." dedi.

Trump da daha sonra Minaj'dan övgüyle söz ederek ünlü şarkıcının çok özel ve zeki biri olduğunu söyledi. Minaj'ın son dönemde Trump'a verdiği siyasi destek, ABD basınında da geniş yer buluyor.

TRUMP DAHA ÖNCE DE BENZER BİR YORUM YAPMIŞTI

Trump'ın mitingde bir kişinin fiziksel görünümüne ilişkin yorum yapması ilk kez yaşanmadı. ABD Başkanı, daha önce Ohio Senatörü Jon Husted hakkında da benzer ifadeler kullanmıştı.

Trump, Michigan'daki konuşmasında bu sözlerinin şaka amacı taşıdığını belirterek Husted'ın spor geçmişine dikkat çekti. The Guardian ve The Independent, Trump'ın Minaj hakkındaki sözlerini Husted'a yönelik önceki açıklamalarıyla birlikte değerlendirdi.

MİTİNGİN GÜNDEMİNDE 3 KASIM SEÇİMLERİ VARDI

Trump'ın Michigan ziyareti, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde düzenlendi. Cumhuriyetçi adaylar Mike Rogers ve John James'e destek veren Trump, seçmenlerden partisine oy vermelerini istedi.

Michigan'daki seçim yarışında Rogers'ın rakibi Demokrat Abdul El-Sayed, John James'in rakibi ise Demokrat Jocelyn Benson olarak öne çıkıyor. Mitingde siyasi mesajlar ön planda olsa da Trump'ın Nicki Minaj'a yönelik kalça yorumu, etkinliğin uluslararası basında en çok dikkat çeken anlarından biri oldu.