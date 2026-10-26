Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı - Son Dakika
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Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

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Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
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Dünyaca ünlü oyun devi Capcom, siber saldırı sonucu dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 kullanıcı hesabına ait bilgilerin sızdırıldığını açıkladı. Saldırıda e-posta adresleri ve IP bilgileri ele geçirilirken, 196 hesabın şifresi izinsiz değiştirildi, 43 kullanıcının ise adres ve alışveriş geçmişine erişildi. Kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini belirten şirket, kullanıcıları sahte e-postalara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Dünyaca ünlü Japon oyun şirketi Capcom, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 Capcom ID hesabına ait bilgiler açığa çıktı. Saldırıda kullanıcıların e-posta adresleri, hesap bilgileri ve IP adresleri ele geçirilirken, 196 hesabın şifresinin izinsiz değiştirildiği ortaya çıktı.

11,7 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Capcom, kullanıcı hesaplarını hedef alan siber saldırının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıklamasına göre, saldırı sonucunda dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 Capcom ID hesabına ait çeşitli bilgiler sızdırıldı.

Ele geçirilen veriler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, hesap oluşturma tarihleri, son giriş zamanları, giriş sayıları ve son bağlantıda kullanılan IP adresleri bulunuyor. Bazı hesaplarda ise doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve takma ad bilgilerinin de açığa çıktığı belirtildi.

196 HESABIN ŞİFRESİ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLDİ

Siber saldırının yalnızca kişisel bilgilerin sızdırılmasıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Capcom, saldırganların 196 kullanıcı hesabının giriş şifresini yetkisiz şekilde değiştirdiğini duyurdu.

Şirket, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlayarak güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde kredi kartı bilgilerinin saldırıdan etkilenmediği bildirildi.

43 KULLANICININ ADRES VE ALIŞVERİŞ BİLGİLERİNE ULAŞILDI

Şifresi değiştirilen 196 hesaptan 43'ü üzerinden Capcom'un Japonya'da faaliyet gösteren çevrim içi mağazası e-Capcom'a erişildiği tespit edildi. Bu hesaplarda kullanıcıların ad, telefon numarası, posta kodu, adres, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra alışveriş geçmişleri de açığa çıktı.

Ayrıca müşteri hizmetleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin kayıtları ve hesaplarda kayıtlı adres defteri bilgilerinin de saldırganların erişimine açık hale geldiği belirlendi. Capcom, söz konusu ek veri sızıntısının Japonya'daki 43 hesapla sınırlı olduğunu açıkladı. Şirket, etkilenen kullanıcıların ayrı ayrı bilgilendirileceğini duyurdu.

SİBER SALDIRI 19 EKİM'DE TESPİT EDİLDİ

Capcom, sistemlerindeki şüpheli hareketleri 19 Ekim'de fark ederek yetkisiz erişimi engellemeye yönelik çalışmalara başladı. 20 Ekim'de şirket bünyesinde olay müdahale merkezi oluşturulurken, 21 Ekim'de Osaka polisi ve Japonya'nın kişisel verileri koruma kurumuna bilgi verildi.

Saldırının gerçekleştirildiği yöntemin belirlendiğini ve gerekli acil güvenlik önlemlerinin alındığını açıklayan şirket, teknik ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşmadı. Öte yandan Capcom ID hizmetlerinin kullanılmaya devam ettiği ve oyuncuların oyunlara erişiminde herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi.

KULLANICILARA SAHTE E-POSTA UYARISI

Capcom, sızdırılan kişisel bilgilerin dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarında kullanılabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı. Şirket, özellikle Capcom veya bağlantılı hizmetlerden gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kullanıcılara şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları ve bilinmeyen ekleri açmamaları tavsiye edildi. Capcom, olaydan etkilenen kişilerle iletişime geçileceğini ve kullanıcıların başvuruları için bölgesel destek kanallarının oluşturulduğunu açıkladı.

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