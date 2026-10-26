Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu\'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın yapılacak genel seçimler öncesinde yapay zekâyla oluşturulmuş, İsrail'e yönelik nükleer patlamayı gösteren bir görsel paylaştı. Netanyahu, İran ve desteklediği grupların seçimleri sabote etmek amacıyla saldırı düzenleyebileceğini öne sürerek sert uyarılarda bulundu. İsrail'de seçim öncesi gerilim tırmanırken, Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan veya Gazze'ye yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği iddiaları da gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yapay zekâyla oluşturulmuş, İsrail üzerinde nükleer patlamayı gösteren bir görsel paylaşan Netanyahu, iki atom bombasının ülkenin orta kesimine düşmesi ihtimalini konu alan ifadeleri aktardı. Netanyahu, İran'ın seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyebileceğini de öne sürdü.

NETANYAHU'DAN NÜKLEER PATLAMA GÖRSELİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Netanyahu, son paylaşımında yapay zekâ kullanılarak oluşturulan ve İsrail üzerinde nükleer bir patlamanın ardından yükselen mantar bulutunu gösteren görsele yer verdi.

Paylaşımında sağcı köşe yazarı Yuval Bloomberg'in, "Ülkenin orta kesimine iki atom bombası düşerse bu içi boş tartışmalar kimin umurunda olacak?" sözlerini aktaran Netanyahu'nun paylaşımı, seçimler öncesinde gündem oldu.

"İRAN SEÇİMLERİ SABOTE ETMEK İÇİN SALDIRABİLİR"

Netanyahu, yayımladığı video açıklamasında ise İran ve İran destekli grupların İsrail'deki seçim sürecini hedef alabileceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde, İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var."

Netanyahu, olası saldırılara sert karşılık vereceklerini belirterek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

"SAKIN BİZİ SINAMAYA KALKIŞMAYIN"

İran ve müttefiklerine seslenen Netanyahu, İsrail'in olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu savundu.

"Sakın bizi sınamaya kalkışmayın, karşılığında çok daha ağır darbeler alırsınız." diyen Netanyahu, İsrail'in düşmanlarının düşündüğünden daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada da seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etmişti.

SAVUNMA BAKANI DA İRAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, İran'ın genel seçimler öncesinde sandık sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı girişimlerinde bulunabileceğini öne sürmüştü.

İsrail yönetiminin art arda yaptığı açıklamalar, seçimler öncesinde bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ ASKERİ OPERASYON İDDİALARI

Öte yandan İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, Netanyahu hükümetinin seçimlerden önce İran, Lübnan veya Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'deki 27 Ekim genel seçimleri ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü de iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, Netanyahu'nun nükleer patlama görseli paylaşması ve İran'a yönelik açıklamaları seçimler öncesindeki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

Binyamin NetanyahuOperasyonLübnanİsrailGazzeSeçimDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
Demet Akalın’dan özel hayat itirafı Yıllardır böyleymiş Demet Akalın'dan özel hayat itirafı! Yıllardır böyleymiş
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Rafet El Roman’ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti’nin Apo ve Alev’i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar
Son maçtan tek değişiklik Okan Buruk derbi 11’ini belirledi Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi
Yol çalışması faciaya dönüştü Çukura düşen araçtan acı haber Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
07:01
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
06:42
Meteroloji’den İstanbul için yeni sel uyarısı Salı gününe dikkat
Meteroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat
06:33
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
06:07
Brezilya’da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 07:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei