Görüntü başkent Ankara\'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

abbas dursun:

dunyanin hic bir ulkesinde oraya ait olmasa bile kendi yasadigi topraga cevreye hayvana havaya insana dogaya bu kadar zarar veren bir insanlik toplulugu yoktur bu laiklik bizi nasil bir nesil yapti ya yezitler elit varanin sahipleride yuz yildir cahil fakir bu nasil bir döngüdür nasıl bir kaderdir anlamadım gitti