Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor - Son Dakika
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Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

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Görüntü başkent Ankara\'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
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Görüntü başkent Ankara\'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
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Ankara Elmadağ'da akvaryumu patladığı gerekçesiyle Japon koi balıklarını gölete bırakan bir vatandaşın görüntüleri büyük tepki toplarken; bakanlık ve valiliği etiketleyen vatandaşlar, ceza uygulanması için çağrıda bulundu.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaşın, evindeki akvaryumu patlayınca beslediği Japon koi balıklarını ilçe sınırlarındaki gölete salması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, duyarlı vatandaşlar doğal ekosisteme zarar verildiği gerekçesiyle olaya sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen kullanıcılar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'ni etiketleyerek şahıs hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu. Koi balıklarının ait olmadıkları ekosistemlerde istilacı bir türe dönüşerek yerel balık popülasyonuna ve su altı yaşamına büyük zarar verebileceğini belirten uzmanlar ve vatandaşlar, durumun bir çevre suçu oluşturduğuna dikkat çekti.

Görüntülerin altına yapılan yorumlardan bazıları;

  • "Bu arkadaşa gerekli cezayı verelim. Bir daha kafasına göre bu işlemi yapamayacağını öğrensin."
  • "Suç işliyor. Bu bir suç, umarım ceza alır. İstilacı bir tür diye geçiyor bu balıklar."
  • "Endemik olmayan canlıyı başka bir habitata bırakmak büyük suç."
ElmadağGüncelAnkaraJaponSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • abbas dursun abbas dursun:
    dunyanin hic bir ulkesinde oraya ait olmasa bile kendi yasadigi topraga cevreye hayvana havaya insana dogaya bu kadar zarar veren bir insanlik toplulugu yoktur bu laiklik bizi nasil bir nesil yapti ya yezitler elit varanin sahipleride yuz yildir cahil fakir bu nasil bir döngüdür nasıl bir kaderdir anlamadım gitti 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    2 saat yaşamaz o balıklar 0 1 Yanıtla
    Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Koi balıkları zor ölürler, havuz be peyzaj balığıdır düşük oksijenli suda bile dayanırlar. O gölet onlara cennet gibi gelir, sazan türlerinin yavrularını tüketerek yerli balıklara baskılıyorlar, koi balıklarının ve israil sazanlarının göletlere bırakılması yasaktır. 0 0
  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    ABBAS DURGUN , LAİKLER SENİN BİDON KAFALI, KARA TROL DEĞİLDİR.HADDİNİ BİLEREK KONUŞ.SEN BU ÜLKEDE ÖZGÜR YAŞIYORSAN, BUNU LAİK KEMALİST LERE BORÇLUSUN. 0 0 Yanıtla
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