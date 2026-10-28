İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

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İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
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İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. AKOM'un verilerine göre dün öğle saatlerinden itibaren ara veren yağışlar bu gece yeniden başlayacak. İstanbul'da yarın sabah saat 08.00'de etkisini göstermesi beklenen yağışların gece 22.00'ye kadar, tam 14 saat boyunca sürmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un raporuna göre İstanbul'da yağışlı hava geri geliyor. Bu gece itibariyle başlaması öngörülen yağışların, yarın sabah saat 08.00'den itibaren il genelinde etkisini artırarak akşam saat 22.00'ye kadar kuvvetli rüzgarla (20-50 km/sa) birlikte yer yer şiddetli şekilde süreceği tahmin ediliyor.

"'SARI KOD' UYARISI"

Yağışlı havaların geri gelmesiyle 'Sarı Kod' uyarısı veren AKOM şu uyarılarda bulundu:

"Fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vardiya usulü nöbet sistemine geçilmesi, diğer personelin ulaşılır ve acil durumda çağırılacak şekilde olmaları, yağış öncesinde gerekli tedbirlerin alınması (çöp vb. maddelerin toplanması, baca ve mazgal temizliği yapılması), kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, deniz kıyısındaki meydanlarımız ve daha önce su baskını yaşanmış kritik noktalarda tedbir alınması, yağmur suyu pompalarının kontrol edilmesi, yağış anında ekiplerin hazırda bekletilmesi önem arz etmektedir."

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
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Kaynak: ANKA
İstanbulGüncelYaşamAKOMSon Dakika

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