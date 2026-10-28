Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı - Son Dakika
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Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

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Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
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Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın şiddetli ve kuvvetli yağış beklenen Adana, Antalya, Muğla ve Mersin için turuncu, aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldığını duyurdu. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı uyarılan vatandaşlardan tedbirli olmaları ve güncel uyarıları takip etmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya’da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Uyarı kapsamındaki il sayısı 29'a yükseldi.

TURUNCU KOD VERİLEN İLÇELER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre turuncu kodlu uyarı Mersin’in tamamını kapsıyor. Diğer 3 ilde turuncu uyarı verilen ilçeler şöyle:

Adana: Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir

Antalya: Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik

Muğla: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula

İSTANBUL DAHİL 25 İLDE SARI KOD

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şöyle: Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova.

“TEDBİRLİ OLALIM”

Bakanlığın açıklamasında, “Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim” denildi.

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Kaynak: DHA
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